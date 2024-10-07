Метеорный поток Дракониды достигнет пика 8 октября

С сегодняшнего дня можно любоваться в небе одним из самых ярких метеорных потоков октября – Драконидами. Пик звездопада придется на вечер 8 октября и ночь на 9 октября. В это время количество метеоров может достигать 15 в час, хотя возможны и всплески до 100-400 метеоров в час.

Поток Дракониды образован кометой 21Р/Джакобини-Циннера. В 2024 году Земля пройдет через два пылевых следа, оставленных этим небесным телом в 1852 и 1859 годах. Отличительная особенность звездопада – вспышки имеют желтый и красный оттенки, а сами метеоры очень медленные, скорость их вхождения в атмосферу составляет около 20 км/с.

В этом году складываются благоприятные условия для наблюдения за Драконидами. Радиант метеорного потока (находится в созвездии Дракона) достигнет высшей точки в небе вечером, когда только наступит темнота, а ночь будет безлунной. Единственное, что может помешать любителям астрономии – погода. По прогнозу синоптиков, с 8 октября в Свердловской области ожидается облачность и осадки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube