На Урале появились пятеро новых заслуженных учителей (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге первый замгубернатора Алексей Шмыков поздравил пятерых уральских педагогов с присвоением почетного звания «Заслуженный учитель Свердловской области». Об этом сообщили в ДИПе.

Список лауреатов почётного звания «Заслуженный учитель Свердловской области» в 2024 году: Лариса Горинова, учитель математики школы № 1, Михайловск; Вера Литвинова, учитель технологии школы № 8, Екатеринбург; Елена Мисюрова, учитель биологии школы № 12, Алапаевск; Анатолий Пихтовников, учитель физики лицея № 9, Асбест; Любовь Федченко, учитель начальных классов школы № 33, Берёзовский.

Отметим, на сегодняшний день в системе образования Свердловской области работают около 80 тысяч педагогов. Молодые педагоги при трудоустройстве получают единовременное пособие в размере до 150 тысяч рублей. Учителя сельских школ могут претендовать на получение социальной выплаты на строительство или реконструкцию индивидуальных жилых домов, приобретение жилья в сельской местности и малых городах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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