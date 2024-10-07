российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 октября 2024, 16:17 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Из Екатеринбурга на Дальний Восток отправились 16 тысяч цыплят

Сегодня на рейсе «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга во Владивосток полетели 16 тысяч цыплят.

Как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, после появления на свет птенцов нужно в течение трех дней отправить на новое место, а во время полета их нельзя кормить.

«Подготовка начинается за 1 месяц до перевозки, подбирается воздушное судно, имеющее необходимое оборудование для перевозки животных. Цыплята чувствительны к изменениям температуры и влажности. Поэтому важно поддерживать стабильный температурный режим, комфортный для птиц +18...+22 градуса, обеспечивать бесперебойную вентиляцию грузового отсека. Контейнеры для перевозки оборудованы мягкими подстилками, которые помогают поддерживать нужную температуру и избежать стресса у пернатых», – рассказал начальник службы организации пассажирских и грузовых перевозок авиакомпании «Уральские авиалинии» Александр Ярославцев.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,