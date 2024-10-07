Из Екатеринбурга на Дальний Восток отправились 16 тысяч цыплят

Сегодня на рейсе «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга во Владивосток полетели 16 тысяч цыплят.

Как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, после появления на свет птенцов нужно в течение трех дней отправить на новое место, а во время полета их нельзя кормить.

«Подготовка начинается за 1 месяц до перевозки, подбирается воздушное судно, имеющее необходимое оборудование для перевозки животных. Цыплята чувствительны к изменениям температуры и влажности. Поэтому важно поддерживать стабильный температурный режим, комфортный для птиц +18...+22 градуса, обеспечивать бесперебойную вентиляцию грузового отсека. Контейнеры для перевозки оборудованы мягкими подстилками, которые помогают поддерживать нужную температуру и избежать стресса у пернатых», – рассказал начальник службы организации пассажирских и грузовых перевозок авиакомпании «Уральские авиалинии» Александр Ярославцев.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube