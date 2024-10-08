Пассажир рейса Екатеринбург – Москва сообщил об угрозе взрыва на борту

Рейс авиакомпании «Победа» вылетел из Екатеринбурга в Москву с двухчасовой задержкой из-за слишком бдительного пассажира.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, сегодня около 7 часов утра, когда самолет уже двигался в сторону взлетно-посадочной полосы, один из пассажиров сообщил экипажу об угрозе взрыва. Самолет был вынужден вернуться на стоянку, а все пассажиры – в терминал для повторного досмотра.

Специалисты досмотрели борт и багаж, никаких опасных предметов обнаружено не было. Виновник задержки рассказал, что об угрозе он якобы услышал от соседей по креслу.

Во всех обстоятельствах теперь разбирается транспортная полиция.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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