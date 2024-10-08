В автосервисах Екатеринбурга начался ажиотаж

В автосервисах Екатеринбурга начался высокий сезон – накануне первого снега и заморозков автолюбители спешат сменить летнюю резину на зимнюю.

Напомним, что накануне синоптики предупредили о грядущих ночных заморозках, которые начнутся уже в четверг, а также о первом снеге, который ожидается ближе к концу недели. Дорожники и ГАИ региона призвали водителей не испытывать судьбу и заранее позаботиться о зимней резине на колесах машин.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», уже накануне вечером в шиномонтажных мастерских начали выстраиваться очереди. Свободные места для смены колес по записи отсутствуют в большинстве мест вплоть до выходных.

Екатеринбург, Елена Васильева

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