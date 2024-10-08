Злостный алиментщик ушел на СВО и выплатил ребенку 2 млн рублей

На Урале бывший злостный алиментщик исправился – и выплатил своему ребенку больше 2 млн рублей. Для этого он отправился на СВО. Как сообщили в пресс-службе управления судебных приставов по Свердловской области, мужчину долго пытались вразумить, но он деньги своему девятилетнему ребенку переводил редко.

«Мужчину уведомили, что за уклонение от родительских обязанностей может грозить уголовное наказание. Беседы с судебным приставом принесли результат. Гражданин решил поменять свою жизнь и начать помогать ребенку. Мужчина подписал контракт с Министерством обороны России и отправился защищать интересы Родины в зону СВО. Благодаря стабильно высокому заработку вскоре мужчина смог погасить задолженность в размере 2,2 млн.рублей. Обращено взыскание на денежное довольствие и девятилетний ребенок своевременно получает алименты от отца», – сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Екатеринбург, Елена Сычева

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