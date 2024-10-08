Чиновник заявил, что опавшая листва нарушает биосреду. Почему это не так

В Екатеринбурге опавшую листву на субботниках собирают в пластиковые мешки и потом вывозят на полигоны. Там она годами гниет и производит свалочный газ – метан.

Вице-мэр Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что листву из парков надо вывозить и утилизировать на полигоне. «Потому что эта листва нарушает биосреду на этой территории», – заявил он.

Однако у профессионалов другое мнение. Агрономы считают, что повально заниматься вывозом листвы не стоит. «Мнение о том, что нужно вывозить листву из парков, имеет место – если речь идет о газонах и клумбах. Действительно, там листва будет только мешать. Но если говорить про дворовые территории, например, в старом жилфонде, где почти нет клумб и редко встретишь специально выведенный газон, а также про лесопарковые зоны, то там убирать листву, скорее, не стоит. Опавшие листья будут служить и питанием для растений, и тепловой подушкой для них в морозы, и домом для полезных микроорганизмов и насекомых. Если все зачищать, выживать будут сильнейшие – как правило, неполезные «ребята», например, грибки», – пояснил агроном Сергей Федюшин.

Он отметил, что в парках, где есть газоны и клумбы, листву необходимо убирать, но при этом давать им подпитку с помощью удобрений. Также целесообразно убирать листву вдоль проезжей части, т.к. она впитывает в себя выхлопные газы и пыль.

Екатеринбург, Елена Сычева

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