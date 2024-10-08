Пассажирка отсудила 20 тысяч рублей за неработающий кондиционер в поезде

«Федеральная пассажирская компания» выплатит пассажирке компенсацию морального вреда за не работающий в поезде кондиционер.
Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в августе 2024 года женщина ехала с ребенком-инвалидом в поезде по маршруту Адлер – Челябинск, в этот период не работал кондиционер, а температура воздуха достигала +30 С.
По мнению женщины, пассажирская компания предоставила ей услугу ненадлежащего качества, с нарушением требованием санитарных правил. Транспортный прокурор направил иск в суд в защиту нарушенных прав пассажиров.
Решением Ленинского районного суда Челябинска требования прокурора удовлетворены, в пользу матери и ребенка с ФПК взыскано по 10 000 рублей каждому.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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