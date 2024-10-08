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Вторник, 8 октября 2024, 11:34 мск

Новости Екатеринбург

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В ДТП с автобусом пострадал трехлетний ребенок и пожилая женщина (ФОТО)

Сотрудники Госавтоинспекции поделились подробностями обстоятельства ДТП на перекрестке улиц Московская и Щорса в Екатеринбурге. По предварительной информации, водитель Lada Largus, поворачивая налево с Амундсена на Московскую, не уступил дорогу пассажирскому ПАЗу, который ехал по Щорса в сторону Волгоградской.

«В результате ДТП пострадал трехлетний пассажир автобуса и 71-летняя пассажирка машины. С различными травмами пострадавшие доставлены в лечебные учреждения», – уточнили в пресс-службе ГИБДД города. Всего в автобусе в момент столкновения было 50 пассажиров. Водители обоих транспортных средств опрошены, им предстоит пройти процедуру медосвидетельствования.

Екатеринбург, Елена Сычева

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