Поступления от налога на прибыль упали на 18%

В 2024 году в Свердловской области заметно снизились поступления от налога на прибыль. Однако благодаря доходам из других источников этот недостаток перекрывается, и исполнение регионального бюджета пострадать не должно. Об этом заявил сегодня на брифинге министр финансов Александр Старков.

«Мы оптимистично смотрим в будущее. Все задачи, поставленные губернатором Евгением Куйвашевым, будут выполнены. Единственный момент напрягает – налог на прибыль не такой оптимистичный, он показывает динамику снижения, упал на 18% или на 25 млрд рублей. Но другими налогами, которые у нас также являются обеспечивающими бюджет, это покрывается. Препятствий к исполнению бюджета не наблюдается», – сообщил Старков.

По его словам, поступления в областной бюджет за 9 месяцев составили 302,4 млрд, что на 3% больше 2023 года. В частности, существенно выросли поступления по НДФЛ, так как зарплаты свердловчан увеличились.

Александр Старков также сообщил, на какие цели планируется выделить дополнительные средства муниципалитетам при верстке бюджета-2025. Большое внимание будет уделено завершению начатых строек. Например, планируется продолжить строительство четырёх школ в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Запланированы средства на ремонт и строительство в муниципалитетах дорог, тротуаров, мостов; продолжится переселение жителей из аварийного жилья; предусмотрена модернизация коммунальной инфраструктуры и благоустройство.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube