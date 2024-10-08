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Вторник, 8 октября 2024, 14:00 мск

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Технический сбой оставил свердловские суды без сайтов

Сайт Свердловского областного суда, а также интернет-ресурсов нижестоящих инстанций в муниципалитетах региона, недоступны. В пресс-службе облсуда уточнили, что это связано с техническими причинами, и рекомендовали обращаться за информацией о движении дел по городским телефонам.

Отметим, накануне сбой онлайн-сервисов произошел в аэропорту Кольцово и спровоцировал огромные очереди на регистрацию, которая велась некоторое время в ручном режиме. Вскоре работа была восстановлена.

Екатеринбург, Елена Сычева

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