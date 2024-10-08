Екатеринбург побил температурный рекорд октября, державшийся 68 лет

Метеостанция Екатеринбурга сегодня днем зафиксировала температуру воздуха на отметке +20,6 градуса. Это новый суточный рекорд максимальной температуры для 8 октября, сообщили синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Предыдущий максимум был установлен 8 октября 1956 года, когда воздух прогрелся до +20. Точное значение нового рекорда станет известно вечером. Однако уже завтра погода резко переменится. На Урал идет циклон «Кассандра», который принесет с собой дожди, а потом и снег. К пятнице дневная температура воздуха составит около 0°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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