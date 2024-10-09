Налог для интернет-букмекеров увеличат до 10 млн рублей

В Свердловской области предлагают увеличить налог на процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских контор с 3 до 10 млн рублей.

Соответствующий законопроект внесен в заксо и в ближайшее время будет рассмотрен. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2025 года.

Депутат Вячеслав Вегнер на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поясняет, что большая часть пари сегодня заключается именно через интернет и через интерактивные процессинговые центры, поэтому такое изменение актуально.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2023 году на территории Свердловской области 7 организаций осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. Общая сумма поступлений по налогу на игорный бизнес по итогам 2023 года составила 7,2 миллиона рублей (за пункты приема ставок офлайновых букмекерских контор).

Областной закон о налоге на игорный бизнес был принят еще в 2003 году. В ходе рассмотрения законопроекта в областной думе ставки налога были несколько увеличены по сравнению с предложенными правительством Свердловской области. Они составили: за игровой стол – 50 тысяч рублей в год (вместо предложенных первоначально 40 тысяч рублей), за игровой автомат – 3 тысячи (вместо 1,5 тысяч), за кассу тотализатора – 50 тысяч (вместо 40 тысяч), за кассу букмекерской конторы – 50 тысяч рублей (предлагалось 25 тысяч рублей). Планировалось, что доходы областного бюджета от налога на игорный бизнес в 2004 году составят более 90 миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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