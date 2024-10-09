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Среда, 9 октября 2024, 10:52 мск

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На Урал за лето привезли 160 тонн новогодних товаров

За лето на Урал привезли более 160 тонн елок, карнавальных костюмов, праздничных игрушек и фейерверков. Их общая стоимость составила более 37 миллионов рублей.

Как отметил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов, до ноября поступят еще сотни импортных партий с зимними товарами.

Уральские предприниматели начинают готовиться к сезонным продажам за полгода. Поэтому ближе к январю в таможню поступят первые бассейны, сап-борды и садовый инвентарь.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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