Прокуроры нашли и уничтожили 14 кг хамона и сыра

Уральская транспортная прокуратура «выявила и уничтожила» 14 кг сыров и хамона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Оказалось, что в одном из оренбургских ресторанов готовили еду с применением «санкционки».
«Поскольку ввоз и реализация указанной продукции на территории Российской Федерации запрещены согласно указу президента РФ, товар общим весом свыше 14 кг изъят и уничтожен сотрудниками управления Россельхознадзора с участием представителя транспортной прокуратуры. Изъятие и уничтожение санкционного товара проведено законно и обоснованно», – сообщили в ведомстве.
Екатеринбург, Елена Сычева
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