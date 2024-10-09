В Кушве женщина утопила подругу в городском пруду

Кушвинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы, утопившей свою знакомую в городском пруду.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ссора между женщинами произошла в ночь на 16 августа 2024 года. Обе находились в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт возник из-за того, что ранее обвиняемая угрожала убийством сожителю подруги, а подруга дала обличительные показания против нее в суде.

По версии следствия, обвиняемая схватила знакомую за волосы и повела в сторону Верхнетуринского пруда, а затем затащила ее в воду. Девушка пыталась уплыть от обидчицы, но обвиняемая настигла ее, схватила за одежду и силой удерживала под водой, пока жертва не перестала подавать признаки жизни. После этого женщина выволокла тело на берег и отправилась домой. Очевидцем драмы стал знакомый погибшей. Он видел ссору, начавшуюся на берегу, а затем нашел и тело, о чем сразу сообщил в полицию.

По данным следственного комитета, у обвиняемой был умысел на убийство. Во время допроса женщина во всем призналась и дала подробные показания на месте преступления. Мстительной кушвянке предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ей грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности. В ее криминальном списке кражи, хулиганство, мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозы убийством.

Кушва, Ангелина Сергеева

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