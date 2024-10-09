В Белоярском женщину осудили за попытку снятия порчи

Белоярский районный суд вынес приговор 25-летней уроженке Артемовского района, которая в соцсетях предлагала гражданам услуги по снятию порчи.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в переписке с двумя «клиентками» фигурантка указывала им на необходимость снятия порчи и проведения чистки для решения имеющихся у них личных проблем. После получения денег за обряды она сообщала, что надо провести более дорогие ритуалы.

Жертвы потеряли в общей сложности свыше 34 тыс. рублей. «В случае доведения преступного умысла осужденной до конца одной из потерпевших мог быть причинен ущерб на сумму свыше 22 тыс. рублей», – поясняют в прокуратуре. Свою вину гадалка признала, возместила причиненный ущерб и извинилась.

Белоярский районный суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Ее признали виновной в мошенничестве.

Белоярский, Елена Владимирова

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