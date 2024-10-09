С поезда сняли вахтовичку, которая поехала в Новый Уренгой на сцепке вагонов (ФОТО)

51-летнюю жительницу Каменска-Уральского в Тобольске сняли со сцепки вагонов грузового поезда. Она сообщила, что ехала на работу вахтовым методом в Новый Уренгой.

Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, нарушительницу доставили в линейный отдел полиции на станции Тобольск. Со слов путешественницы, на сцепку она залезла в Тюмени. Туда она приехала из Каменска –Уральского автостопом, так как у нее нет денег на проезд.

Транспортные полицейские привлекли женщину к административной ответственности по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ «Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде». Нарушительнице назначен штраф в размере 2000 рублей.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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