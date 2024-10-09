«Диета – это на всю жизнь». Врач объяснила, как выбрать свой тип питания

Главный диетолог свердловского минздрава Ирина Бородина рассказала, какие факторы надо учитывать при выборе диеты.

«Первое – следить за своим самочувствием. Есть ли слабость, утомляемость, какое состояние кожи и волос. Конечно, в динамике мы смотрим общий анализ крови, биохимию, показатели микроэлементов, в каких-то случая ФГС или УЗИ могут потребоваться. Но это по назначению врача», – подчеркнула она.

По словам диетолога, в первое время специалисты рекомендуют следить за показателями жировой и мышечной массы, чтобы понять, что от тех ли компонентов помогает избавиться диета.

«Мы призываем соотносить пользу для здоровья. Диета – это образ жизни. Если вы всю жизнь так можете, то пожалуйста. Если чувствуете, что не сможете, тогда надо что-то другое поискать», – добавила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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