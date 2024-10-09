В Нижнетагильский пруд выпустили 16 тысяч мальков

ЕВРАЗ НТМК выпустил в Нижнетагильский пруд более 16 тысяч мальков сазана. В церемонии приняли участие экологи компании, заместитель главы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, специалисты Главрыбвода и уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, ветераны городских предприятий.

Перед выпуском рыбы специалисты провели экологическую экспертизу водоема. Они проверили качество воды, наличие кормовой базы и других популяций рыб. Для зарыбления выбрали травоядную рыбу-мелиоратора. Сазан поедает растительные остатки и избытки, очищая пруд от их негативного влияния и помогая избежать преждевременного заиливания. Особей сазана выращивали в питомнике специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Главрыбвод». Они же доставили мальков массой от 20 граммов в Нижний Тагил. Через три года новые обитатели Нижнетагильского пруда достигнут массы в 1,5 кг.

«Совместно с крупнейшими предприятиями Нижнего Тагила мы реализуем федеральные проекты «Чистая вода» и «Чистый воздух» в рамках национального проекта «Экология». ЕВРАЗ НТМК как одно из градообразующих предприятий принимает активное участие в процессе улучшения экологии города, модернизируя производственные мощности, снижая объемы выбросов в атмосферу и улучшая состояние наших водоемов. Металлурги регулярно осуществляют зарыбление Нижнетагильского пруда и Леневского водохранилища, и сегодняшнее мероприятие – это очередной шаг на пути улучшения экосистемы Нижнего Тагила. Уверен, положительные результаты этой деятельности не заставят себя ждать», – подчеркнул Алексей Бурдилов.

«ЕВРАЗ НТМК с 2018 года проводит мероприятия по зарыблению городских водоемов, и за это время в естественную среду выпущено более 30 тысяч толстолобиков, белых амуров, судаков и сазанов. Осень – благоприятное время для выпуска мальков, потому что вода за лето насытилась кислородом и хищники не так активны. Мы надеемся, что большая часть молоди благополучно переживет зиму и восполнит экосистему городского пруда», – отметила начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК Светлана Неугодникова.

В октябре ЕВРАЗ также выпустит в Нижнетагильский пруд 10 тысяч особей белого амура. Всего в этом году на зарыбление на Урале компания направит свыше 1 млн рублей.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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