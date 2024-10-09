Мечеть для сотен верующих начали строить в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге появится новая мечеть, которая вместит больше полтысячи верующих. Первый камень сегодня заложили в Шувакишском лесопарке.

Как сообщили «Новому Дню» инициаторы строительства, ДУМСО, мечеть строят в память героев СВО. Помимо собственно культового учреждения на территории появится административное здание духовного управления и медресе. «В Екатеринбурге на огромное число мусульман есть всего две-три мечети. Здесь появится новая, которая будет напоминать о том, какой ценой наша страна смогла сохранить свою самодержавность и суверенитет», – сказал на церемонии закладки первого камня глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

Точная дата завершения строительства не называется. По одним данным, это произойдет в 2034 году, по другим – в 2026-м.

Екатеринбург, Елена Сычева, Степан Фатхиев

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