От цифровой культуры до журналистики: в екатеринбургских библиотеках открывается университет для пенсионеров

В Екатеринбурге открылась запись в университет неформального общения для пожилых людей. Для «студентов» доступны 8 направлений: правовая грамотность, цифровая культура, финансовая грамотность, психология, здоровье, литература, искусство и журналистика. Обучение будет проходить на базе городских библиотек.

«Пожилые люди – целевая аудитория преступного мира, а также недобросовестного бизнеса. Причины – излишняя доверчивость, наличие накоплений при низких доходах, отсутствие критического мышления, неинформированность, одиночество, законопослушность», – поделилась директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева на пресс-конференции.

Так, на факультете правовой грамотности старшему поколению будут объяснять, как не стать жертвами мошенников, а также как самостоятельно решать проблемы, связанные с браком товара или ненадлежащим качеством бытовых или жилищно-коммунальных услуг.

На факультете цифровой культуры пожилых людей будут обучать современным технологиям. Например, в ноябре эксперты будут читать лекции о том, как пользоваться аудиокнигами и быть в курсе новинок.

Как сэкономить и как правильно пользоваться банковскими картами – расскажут на факультете финансовой грамотности. Занятия будут вести эксперты Сбербанка.

В формате «душевных встреч» будут проходить семинары на факультете психологии, где с помощью психотерапевтических техник слушатели будут учиться снимать внутреннее напряжение и раскрывать внутренние ресурсы и творческий потенциал.

Факультет литературы познакомит слушателей с творчеством писателей XIX-XXI веков. На каждом занятии можно будет не только слушать, но и свободно делиться впечатлениями и знаниями.

На факультете искусств пожилых людей будут погружать в творчество русских художников: от передвижников до соцреалистов. В рамках занятий запланированы экскурсии за кулисы театра музкомедии и концерты в Уральской государственной консерватории.

А на факультете журналистики участников будут учить писать статьи. Лучшие тексты опубликуют в газете «Пенсионер».

Как сохранить и укрепить свое здоровье, расскажут специалисты СМТ-клиники. На факультете здоровья они познакомят «студентов» с полезными упражнениями и расскажут, как всегда быть в хорошей форме.

«За старшим поколением – будущее. За ними нельзя ставить точку. Участие в университете позволит повысить цифровые компетенции, тем самым поможет запросы работодателей очень сильно удовлетворить», – отметила директор благотворительного фонда «СКБ Контур» Светлана Скользкова.

Курсы рассчитаны до мая, а каждый семинар будут длиться по часу. Узнать расписание и площадку проведения занятий каждого факультета можно будет на сайте муниципального объединения библиотек Екатеринбурга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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