Парковку на площади 1905 года закроют на выходные

Несмотря на резкое похолодание, в ближайшие выходные на площади 1905 года состоится традиционная осенняя ярмарка.

В пресс-службе мэрии напомнили, что из-за этого автомобильная парковка, обычно действующая на площади, будет закрыта с 00:00 пятницы, 11 октября, до 21:00 воскресенья, 13 октября.

На ярмарке можно будет купить валенки, пуховые платки, носки, варежки и шапки из шерсти мериноса, уральский мед и сухофрукты, фермерские сыры и молочные продукты, северные ягоды и травы для полезного чая.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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