МЧС предупредило о надвигающейся метели

В Свердловской области уже завтра произойдет резкое ухудшение погоды. Как сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону со ссылкой на синоптиков, ожидаются снегопад, метель, ветер с порывами до 17 м/с.

«Главное управление МЧС России по Свердловской области убедительно рекомендует свердловчанам в период непогоды соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и своих близких. Особенно бдительными необходимо быть автолюбителям. Следует воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а в случае, если автомобиль не оснащен зимней резиной – исключить их», – предупредили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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