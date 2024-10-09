Екатеринбуржец отсудил 33,7 тысячи рублей за некачественные кроссовки

Житель Екатеринбурга отсудил у продавца некачественных кроссовок 33,7 тысячи рублей – практически в 4 раза больше их стоимости.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, мужчина купил кроссовки за 8500 рублей. Продавец убедил покупателя, что тот берет качественный товар. Но вскоре на обуви появились трещины.

Покупатель потребовал вернуть ему деньги, но получил отказ.

Тогда екатеринбуржец обратился в консультационный пункт для потребителей, где специалисты помогли ему составить исковое заявление в суд.

Суд взыскал с продавца почти 34 тыс. рублей: стоимость некачественного товара, неустойка за нарушение срока удовлетворения законных требований потребителя, убытки, компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования покупателя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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