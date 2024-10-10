Уральские трассы засыпает снегом (ФОТО)

Дорожная обстановка в Свердловской области осложнилась из-за снегопадов, наряды ДПС патрулируют трассы в усиленном режиме.

Как сообщили в областной ГАИ, на 210-м км Серовского тракта в районе Кушвы уже сформировался снежный накат, температура воздуха -2 ºC. Инспекторы предупреждают, что движение в таких условиях на летних шинах недопустимо.

На 197-м км федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень в Талицком районе дорожное покрытие мокрое, идет мокрый снег, температура воздуха -1 ºC.

Автомобилистам следует проявлять предельную бдительность в таких условиях, выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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