На дороги вышла снегоуборочная техника

Ночной снегопад в Свердловской области затронул территории Горноуральского городского округа, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Махнево, Туринского городского округа.

Как сообщили в Управлении автомобильных дорог, на этих территориях задействовано 23 комбинированных дорожных машины. Для борьбы с зимней скользкостью израсходовано 622 тонны пескосоляной смеси.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что городские коммунальные службы вручную расчищают тротуары и пешеходные лестницы.

По прогнозам синоптиков, 10 октября снегопад ожидается в центральной и южной частях области. В отдельных районах на дорогах ожидают снежные заносы, метель, установление временного снежного покрова. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды дорожные службы Свердловской области переведены в режим повышенной готовности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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