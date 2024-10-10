Водитель «буханки» не заметил женщину из-за снегопада (ФОТО)

В Верхней Салде вечером 9 октября водитель автомобиля УАЗ-3741 сбил женщину, переходившую дорогу.

Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, 41-летняя пострадавшая с различными травмами доставлена в ГАОУЗ СО ДГБ Нижнего Тагила. Женщина является жительницей Нижней Салды, в момент ДТП была в темной одежде, без световозвращающих элементов.

37-летний водитель имеет стаж 15 лет, в момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности. К административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 50 раз, все штрафы оплачены. Проведена процедура освидетельствования водителя на состояние опьянения – результат отрицательный.

Мужчина пояснил автоинспекторам, что было уже темно, шел снег, в связи с чем не заметил пешехода.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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