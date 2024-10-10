Рыбак забил друга камнем, чтобы тот не дал ему сдачи

В Кушве будут судить 25-летнего местного жителя за убийство приятеля на рыбалке.

По версии следствия, 18 июля этого года двое мужчин отправились на рыбалку на берег Верхнетуринского городского пруда, где употребляли спиртные напитки. Они разожгли костер, так как собирались остаться с ночевкой.

Вечером мужчины поссорились. Обвиняемый ударил потерпевшего по лицу, тот потерял равновесие и упал на землю.

Опасаясь ответного удара, обвиняемый подобрал с земли камень и трижды ударил лежащего по голове, тот скончался на месте. С целью сокрытия улик мужчина бросил тело убитого в горящий костер и скрылся с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обвиняемому грозит до 15 лет колонии.

Кушва, Елена Владимирова

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