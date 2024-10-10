В Алапаевске «Тойота» на большой скорости врезалась в столб. Погибла пассажирка (ФОТО)

Сегодня ночью в Алапаевске на улице Ленина автомобиль Toyota Chaser, на котором ехала компания молодых людей, врезался в дорожное ограждение, а затем в столб ЛЭП.

Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, 24-летний водитель превысил скорость, не учел дорожные условия и потерял управление. В результате автоаварии водитель и три пассажира – мужчина и две женщины – с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Одна из пассажирок скончалась.

Известно, что погибшей было 23 года, ремнями безопасности участники дорожной аварии пристегнуты не были.

Органы внутренних дел проводят расследование, в рамках которого будут проведены различные экспертизы, в том числе по установлению состояния водителя в момент происшествия.

Алапаевск, Елена Владимирова

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