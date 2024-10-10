В Свердловской области увеличился дефицит офтальмологов

В Свердловской области значительно не хватает врачей-офтальмологов. Сейчас в регионе работают 259 специалистов, причем за последние три года 11 врачей ушли. При этом на Урале, как и во всем мире, заболевания глаз все чаще выявляются в молодом возрасте.

«Офтальмология – это одна из самых технологически развитых медицинских специальностей. Выпускники, особенно мальчики, хотят быть хирургами в крупном медицинском центре, желательно с подземной парковкой и вертолетной площадкой. Но самая большая потребность в офтальмологах сейчас в небольших муниципалитетах. К сожалению, молодежь неохотно идет работать на периферию», – рассказал на пресс-конференции гендиректор по научно-клинической работе Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Вячеслав Пономарев.

По его данным, в 2023 году было зарегистрировано 419 тысяч обращений пациентов к офтальмологам (более 60% – взрослые). Среди заболеваний на первом месте традиционно находится катаракта – в 2023 году зафиксировано 67 тысяч случаев, и есть тенденция к росту. Зато в регионе снижаются такие глазные заболевания как диабетическая ретинопатия (22,5 тысячи случаев) и глаукома (4908 случаев). Врачи стали намного реже ставить инвалидность по зрению, так как с помощью современных технологий удается снизить тяжелые последствия глазных болезней.

«Понятно, что большинство заболеваний глаз связано с возрастом. Если в период от 40 до 55 лет наблюдается около 40-50% офтальмологически здоровых пациентов, то после 65 лет практически у каждого будут нарушения зрения. Проблема в том, что пациенты часто приходят к врачам в уже запущенном состоянии, когда начинают плохо видеть. Начало глазных болезней легко пропустить, потому что ничего не болит. Поэтому важно регулярно проходить профилактические осмотры. Современные методы диагностики творят чудеса. Например, признаки еще не начавшейся катаракты можно выявить в 40-45 лет и провести хирургическое вмешательство», – объяснил Вячеслав Пономарев.

В том, что глазные болезни постепенно «молодеют», специалист не видит ничего плохого. Он отметил, что диагностика зрения улучшается на всех уровнях – от первичного звена до специализированных центров. Кроме того, люди становятся более осознанными и ответственно подходят к своему здоровью.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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