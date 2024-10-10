70% школьников имеют проблемы со зрением к выпускному классу

Только около 30% выпускников школ в Свердловской области могут похвастаться здоровым зрением. У остальных детей наблюдается миопия разной степени и другие патологии глаз.

«Современные дети постоянно подключены к гаджетам, соответственно, и нагрузка на их глаза увеличивается. Если в первом классе у ребенка есть небольшая близорукость (выявляется примерно у 30% детей), то к 11-му классу миопия может прогрессировать до высоких значений и иметь осложнения. Все это требует коррекции и лечения. Да, сейчас есть методы контроля миопии – специальные очковые линзы и ночные контактные линзы – которые предупреждают прогрессирование близорукости в подростковом возрасте. Современные технологии могут предотвратить тяжелые осложнения, но процент детей с близорукостью растет, этот факт», – рассказала на пресс-конференции главный внештатный детский специалист-офтальмолог по УрФО Елена Степанова.

Врач подчеркнула, что для детей очень важны профилактические осмотры. Потому что в 20% случаях выявляются врожденные патологии – катаракта, глаукома, наследственные заболевания сетчатки, ретинопатия недоношенных детей. Офтальмолога следует посещать раз в год, а при выявлении патологии – раз в полгода.

«Очень важна и гигиена зрения. Причем тут велика роль родителей, ведь все рекомендации детского офтальмолога сходят на нет, если ребенок их не выполняет. Не нужно загружать детей настолько, чтобы они часами проводили время с электронными устройствами. Каждые полчаса учебы нужно делать перерыв для глаз. И, конечно, нужно грамотное распределение времени при использовании гаджетов», – посоветовала Елена Степанова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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