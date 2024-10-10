Новые музыкальные инструменты получил детский джазовый оркестр в Академическом

Первый в Екатеринбурге детский эстрадно-джазовый оркестр «АртДжаз» начал работу над концертными программами. Ребята занимаются на базе музыкального корпуса Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова в Академическом районе под руководством музыканта, аранжировщика, дирижера, преподавателя Александра Хрушкова.

Напомним, здание школы в Академическом районе подарил к 300-летию Екатеринбурга основатель района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в «КОРТРОС»). Компания продолжила поддерживать талантливую молодежь и помогла в проведении в 2024 году летней смены «Школа джазовой импровизации имени Игоря Бутмана». С началом учебного года оркестр «АртДжаз» поздравил фонд «Добрососедство»: школе подарили новые музыкальные инструменты: ударные, кларнеты, саксофоны, цифровые многофункциональные пианино – все то, что необходимо для успешной реализации творческих проектов.

«Мы благодарим за поддержку АО СЗ «РСГ-Академическое» и фонд «Добрососедство». С момента открытия отделения нашей школы в Академическом районе, мы постоянно ощущаем внимание и помощь с их стороны», – отметила директор ЕДШИ № 6 имени К.Е. Архипова Евгения Серебренникова.

В настоящий момент оркестр «АртДжаз» работает над тремя концертными программами: «Музыка отечественного кино», «#ДетиМюзиклХолл», «Народное-родное». Особенно важной задачей для детского эстрадного оркестра в этом учебном году является подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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