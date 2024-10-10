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Четверг, 10 октября 2024, 15:21 мск

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Депутаты попросят губернатора повысить людям тарифы на ЖКУ

Депутаты еще одного свердловского города попросят поднять тарифы на услуги ЖКХ для физических лиц. Вслед за Первоуральском, Нижним Тагилом и Полевским это сделает дума Ревды. Народные избранники считают, что предельный индекс роста платы надо увеличить до 15%.

Заседание, на котором будет приниматься решение, стоит ли выходить с обращением к губернатору Свердловской области, состоится завтра, 11 октября, об этом пишет «Ревда.инфо».

Уточняется, что с инициативой выступила глава Ревды Татьяна Клепикова. В документах к заседанию говорится, что повышение необходимо, что обеспечить население всеми необходимыми коммунальными услугами в полном объеме, а также повысить их надежность, поскольку сейчас имеется «дисбаланс», а тарифы не являются «экономически обоснованными». Примерно с теми же формулировками выступали думы трех городов, где уже составили обращения к областным властям. Напомним, Нижний Тагил и Полевской попросили поднять предельный индекс до 15%, а Первоуральск – до 20%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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