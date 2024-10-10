Россияне считают бедными людей с доходом меньше 43 тысяч в месяц

По мнению взрослых работающих жителей России, бедным можно считать человека с доходом менее 43 тысяч рублей в месяц. Жить счастливо можно с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц. Богатый – это тот, кто зарабатывает более 860 тысяч рублей, по мнению россиян. Такие результаты показал опрос сервиса Superjob.ru.

В Москве порог бедности – 45 тысяч рублей, богатства – 890 тысяч, для счастья москвичам нужно 276 тысяч рублей в месяц. Респонденты из Санкт-Петербурга бедностью считают зарплаты ниже 41 тысячи, богатством – более 800 тысяч, денежный эквивалент счастья – 240 тысяч. В регионах черта бедности – зарплата до 42 тысяч рублей, богатство начинается с 860 тысяч в месяц, а для счастья нужно в среднем 250 тысяч рублей.

Мужские оценки в среднем выше женских: бедность 45 и 40 тысяч рублей соответственно, богатство – 920 и 780 тысяч, счастье – 270 и 230 тысяч. Запросы россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц ожидаемо выше, чем у тех, кто зарабатывает меньше.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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