В день первого снега взлетел спрос на такси и услуги по шиномонтажу

Сегодня ночью в Свердловской области выпал первый снег, и уральцы стали активнее вызывать такси и записываться в шиномонтажки на смену колес.

Трафик на сайты автомастерских в первой половине дня вырос на 43% по сравнению с предыдущим днем. Такие цифры получили аналитики «Мегафона» на основе обезличенных данных по трафику на десятки интернет-ресурсов.

Кроме того, большинство жителей региона предпочли передвигаться в снежную погоду на такси: объем трафика на их сайты сегодня увеличился на 39%.

Также свердловчане стали чаще заходить на сайты прогноза погоды – рост составил 40%. И если в обычные дни пользователи интересуются погодой в конце рабочего дня, чтобы узнать температуру на завтра, то сегодня, 10 октября, наибольший интерес к сайтам зафиксирован во время снегопада – в 12:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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