На Ново-Свердловской ТЭЦ выбрали лучших электромонтеров (ФОТО, ВИДЕО)

В Свердловском филиале «Т Плюс» прошел конкурс на лучшего дежурного электромонтера теплоэлектростанции. Участники соревновались в знании рабочих инструкций и теоретической части, а также демонстрировали судьям практические навыки, в том числе по оказанию первой помощи. Победителем конкурса стал электромонтер Нижнетуринской ГРЭС Александр Евтеев. Уже в конце октября он поедет на всероссийский этап корпоративных соревнований, который пройдет в Самаре.

Энергетики выбрали лучшего электрика

«Мы уже восемь лет проводим соревнования профмастерства среди дежурных электромонтеров. Это востребованная специальность, так как от работы электрооборудования целиком зависит эффективность работы энергообъекта. Электромонтеры проходят обучение каждый год, а перед конкурсом готовятся дополнительно, так как оборудование на станциях может различаться. Это отличная возможность для специалистов проверить свои навыки и обменяться опытом с коллегами», – рассказала начальник управления, обучения и развития персонала и корпоративной культуры Свердловского филиала Нина Терехова.

В этом году соревнования профмастерства проходили на Ново-Свердловской ТЭЦ. Участникам предлагали выполнить задания, с которыми они сталкиваются в ежедневной работе. Также специалистов проверяли на умение действовать в экстремальной ситуации.

«Мы работаем на опасном производственном объекте. Поэтому сотрудников важно обучить навыкам оказания помощи пострадавшим и самопомощи. В конкурсе мы смотрели, как электромонтеры умеют оказывать помощь при поражении электрическим током и ранениях, эвакуировать пострадавшего из опасной зоны, проводить сердечно-легочную реанимацию. Я считаю, все участники хорошо справились с заданиями», – отметила судья соревнований Евгения Самочернова.

Как сообщила Нина Терехова, в 2025 году в филиале ПАО «Т Плюс» пройдет еще несколько конкурсов профмастерства – для сотрудников тепловых сетей, газосварщиков, релейщиков, электромонтеров и специалистов по охране труда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube