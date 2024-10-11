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Пятница, 11 октября 2024, 10:16 мск

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«Лада Калина» на летней резине врезалась в грузовик. Пострадали двое (ФОТО)

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Первоуральском районе водитель «Лады Калины» на летней резине не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, инцидент произошел 10 октября в 16:15 на 11-м км автодороги Битимка – Первомайское. 48-летний водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом «Шмитц» под управлением водителя 1961 г.р. Оба водителя в момент аварии были трезвы.

В результате ДТП водитель и пассажир «Лады» попали в больницу.

Первоуральск, Елена Владимирова

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