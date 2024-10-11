Из-за погодных условий в Кольцово самолеты «Уральских авиалиний» сменили время вылета

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предупредила о задержках рейсов в связи с погодными условиями в Екатеринбурге. В районе аэропорта Кольцово всю ночь наблюдались обильные осадки и боковой ветер, поэтому было скорректировано расписание следующих рейсов:

• U6 295 Екатеринбург – Иркутск

• U6 173 Екатеринбург – Хабаровск

• U6 317 Екатеринбург – Сочи

• U6 2949 Екатеринбург – Ереван

«Для обеспечения безопасности полетов при температурах ниже +5˚C и выпадении осадков каждый самолет должен пройти обработку противообледенительной жидкостью, что увеличивает время подготовки к вылету, поэтому возможны кратковременные задержки рейсов до 30-40 минут», – сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Пассажиров просят следить за текущим расписанием вылетов и прилетов на онлайн-табло аэропорта.

Накануне вечером в Екатеринбурге выпал первый снег, а сегодня утром на дорогах образовалась гололедица.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube