Из-за погодных условий в Кольцово самолеты «Уральских авиалиний» сменили время вылета

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предупредила о задержках рейсов в связи с погодными условиями в Екатеринбурге. В районе аэропорта Кольцово всю ночь наблюдались обильные осадки и боковой ветер, поэтому было скорректировано расписание следующих рейсов:
• U6 295 Екатеринбург – Иркутск
• U6 173 Екатеринбург – Хабаровск
• U6 317 Екатеринбург – Сочи
• U6 2949 Екатеринбург – Ереван
«Для обеспечения безопасности полетов при температурах ниже +5˚C и выпадении осадков каждый самолет должен пройти обработку противообледенительной жидкостью, что увеличивает время подготовки к вылету, поэтому возможны кратковременные задержки рейсов до 30-40 минут», – сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Пассажиров просят следить за текущим расписанием вылетов и прилетов на онлайн-табло аэропорта.
Накануне вечером в Екатеринбурге выпал первый снег, а сегодня утром на дорогах образовалась гололедица.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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