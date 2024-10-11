Свердловчанка пропитала мочалку героином, чтобы взять в отпуск

В аэропорту Кольцово по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 35-летнюю жительницу Верхней Пышмы. При проведении личного досмотра у нее под курткой оперативники обнаружили мочалку, что удивило полицейских. Средство гигиены изъяли и направили на исследование. Согласно заключению экспертов, мочалка была пропитана наркотическим средством – героин. Общая масса наркотика составила 0,855 грамма, сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по УрФО.

Задержанная пояснила, что таким способом она спрятала наркотик, чтобы взять его с собой на юг в отпуск.

Свердловчанка более двух лет употребляет наркотики, в текущем году уже привлекалась к административной ответственности за потребление запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконная перевозка наркотиков». С женщины взяли подписку о невыезде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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