В Екатеринбурге пересняли «Матрицу» на бойцовский лад (ФОТО)

Уральская лига RCC в преддверии международного турнира по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 20 пересняла легендарный фильм братьев Вачовски «Матрица». Культовая лента ляжет в основу декораций и оформления всего вечера 18 октября. «Мы создаем это шоу, вдохновляясь эстетикой киберпанка конца нулевых. На каждом проекте RCC с помощью оформления мы воплощали новые реальности и миры, в итоге сформировав собственную «Матрицу», – рассказал режиссер шоу Федор Муратов.

Турнир RCC 20 пройдет на арене «Уралец». Зрители увидят 13 поединков с участием бойцов из России, Белоруссии, Бразилии, Киргизии и Узбекистана. Главным событием вечера станет бой двух российских тяжеловесов Ивана Штыркова и Хадиса Ибрагимова, а со-главным – бой за титул чемпиона RCC Fair Fight в тяжелом весе между топовыми кикбоксерами Дмитрием Васеневым и Басыром Абакаровым.

Екатеринбург, Елена Сычева

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