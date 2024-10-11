Плюсовая температура в 2024 году продержалась 147 дней (ИНФОГРАФИКА)

Период с положительной температурой воздуха в Екатеринбурге в этом году продержался 147 суток – с 16 мая по 9 октября включительно.

По данным телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», это значение приближается к среднему за последние 33 года.

Самыми теплыми в Екатеринбурге были 1997 и 2023 годы – тогда плюсовая температура воздуха наблюдалась по 165 суток, с 30 апреля по 11 октября и с 10 мая по 21 октября. Самыми холодными были 1992, 1996 и 2017 годы. Тогда температура воздуха выше нуля держалась в периоды 8 июня – 18 сентября (103 дня), 27 мая – 20 сентября (117 дней), 31 мая – 24 сентября (117 дней). В среднем положительная температура в столице Урала стоит по 143 дня в году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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