В «день жестянщика» на Урале случилось 126 ДТП

За первые снежные сутки, 10 октября, сотрудниками свердловской Госавтоинспекции зарегистрировано 126 ДТП, из них 11 с пострадавшими. Один человек погиб и 15 ранены.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, многие автомобилисты сами спровоцировали аварии. Так, 69 водителей выбрали небезопасную скорость движения, еще 10 не выдержали достаточную дистанцию, 8 – совершили небезопасные повороты, еще трое выехали на полосу встречного движения, создав помеху другим участникам.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей к аккуратному вождению и разумному выбору скорости. На летних шинах передвигаться недопустимо и не стоит надеяться, что в очередной раз может повезти. Нельзя создавать угроз для других участников движения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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