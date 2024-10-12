Нарколог рассказал, как желание «прокапаться», чтобы выйти из запоя, может убить

Уральские наркологи в преддверии выходных предупредили – прибегать к помощи медиков «по вызову» может быть опасно для жизни. Нередко люди, отчаявшись самостоятельно разобраться с близкими, которые ушли в запой, обращаются не к квалифицированным врачам, а к поисковым ресурсам – и находят разные организации, предоставляющие услуги по выводу из состоянии алкоголизации на дому. Часто это заканчивается печально. Так, в Красноярске несколько медиков задержаны за организацию сети, оказывающей услуги вне стационара, – несколько их пациентов скончались в результате введения сильнодействующих препаратов.

Главный врач областной наркологической больницы Антон Поддубный рассказал, что чаще всего объявления «выведу из запоя на дому» незаконны. «Наркологическая помощь требует наблюдения пациента в стационаре, т.к. его состояние может измениться в любой момент: может начаться психоз или обостриться сердечно-сосудистое или любое другое хроническое заболевание. Это достаточно распространенный случай, когда к нам в больницу поступают люди, которые до этого обращались к таким «наркологам на дому», но не только не добились улучшения состояния, но и потеряли и деньги, и драгоценное время, которое может стоить жизни», – рассказал врач.

Он подчеркнул, что за вечер невозможно купировать состояние запоя. «Это процесс, который имеет этапность и требует обязательного наблюдения специалистов. Быстрое выведение из запоя – это не более чем маркетинговый ход, за которым скрывается желание получить быстрые деньги», – сказал Поддубный.

Врач пояснил, что необязательно обращаться в государственные больницы, есть и частные клиники, которые имеют как необходимые лицензии и сертификаты, так и компетентных специалистов, а также дорожат репутацией и несут ответственность за здоровье пациентов. «Несколько лет назад, кстати, на гугл-картах к карточке нашей ОНБ неизвестными людьми были добавлены сведения про «наркологическую помощь», но с чужими контактами, с фотографиями не из наших отделений, и люди, которые искали информацию по карте, не разобравшись, обращались к «черным наркологам», будучи уверенными, что помощь им оказывает областная наркологическая больница. Подобные же случаи были и в других медучреждениях. Конечно, информацию мы исправили», – отметил Поддубный.

Екатеринбург, Елена Сычева

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