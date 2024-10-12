На Пермском тракте водитель «девятки» на летней резине погиб в ДТП

Сегодня утром «ВАЗ2109» на летней резине столкнулся с грузовиком на 283 километре Пермского тракта. Водитель легковой машины погиб.

Как пояснили в региональном ГИБДД, «девятка» двигалась на большой скорости по гололеду и ее вынесло на встречку. Водитель скончался на месте от полученных травм.

Известно, что у погибшего не было водительского удостоверения. Также он ранее трижды привлекался к ответственности за пьяное вождение.

«В каком состоянии находился погибший в момент аварии, будет установлено по результатам назначенного химико-токсикологического исследования. На месте ДТП сотрудники полиции проводят процессуальные действия. По данному факту назначено проведение расследования», – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Новый День» писал, что гаишники выступили с просьбой к водителям учитывать сложные погодные условия – снегопады и гололед на дорогах. Инспекторы рекомендуют двигаться на пониженной скорости, исключить резкие перестроения, торможения, обгоны.

Тем, кто все еще не «переобулся», необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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