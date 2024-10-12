11 октября стало самым холодным за 42 года

Вчера в Екатеринбурге был побит температурный антирекорд: 11 октября стало самым холодным за 42 года. Среднесуточная температура составила -3,2°C, что на 8,5 градусов ниже нормы. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

По его словам, в течение сегодняшнего дня в регионе будет по-прежнему холодно – температуры околонулевые. В ночь на воскресенье арктический антициклон сместится на юг, при ясном и слабом ветре ночные температуры опустятся ниже -10 градусов.

В дальнейшем антициклон прогреется, что отразится на дневных потеплениях. Однако ночью будет сохраняться минус.

Синоптик также рассказал, какая температура ждет свердловчан в ближайшие дни:

13 октября ночью -8°C, днем +5°C;

14 октября ночью -5°C, днем +7°C;

15 октября ночью -4°C, днем +8°C;

16 октября ночью -4°C, днем +7°C;

17 октября ночью +1°C, днем +5°C;

18 октября ночью +2°C, днем +5°C.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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