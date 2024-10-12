Вчера в Екатеринбурге был побит температурный антирекорд: 11 октября стало самым холодным за 42 года. Среднесуточная температура составила -3,2°C, что на 8,5 градусов ниже нормы. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
По его словам, в течение сегодняшнего дня в регионе будет по-прежнему холодно – температуры околонулевые. В ночь на воскресенье арктический антициклон сместится на юг, при ясном и слабом ветре ночные температуры опустятся ниже -10 градусов.
В дальнейшем антициклон прогреется, что отразится на дневных потеплениях. Однако ночью будет сохраняться минус.
Синоптик также рассказал, какая температура ждет свердловчан в ближайшие дни:
13 октября ночью -8°C, днем +5°C;
14 октября ночью -5°C, днем +7°C;
15 октября ночью -4°C, днем +8°C;
16 октября ночью -4°C, днем +7°C;
17 октября ночью +1°C, днем +5°C;
18 октября ночью +2°C, днем +5°C.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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