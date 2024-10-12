российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 12 октября 2024, 17:28 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Пионерском районе на девушку напала стая безнадзорных собак

В Пионерском районе Екатеринбурга вблизи детского сада №550 на девушку напала стая безнадзорных собак.з

Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, собаки порвали девушке одежду и покусали ей ноги. Пострадавшей помогла прохожая, которая палкой отогнала агрессивных животных.

«Прокуратура Кировского района проверит соблюдение требований законодательства на предмет организации и осуществления своевременного отлова безнадзорных животных», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,