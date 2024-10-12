В Пионерском районе на девушку напала стая безнадзорных собак

В Пионерском районе Екатеринбурга вблизи детского сада №550 на девушку напала стая безнадзорных собак.з

Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, собаки порвали девушке одежду и покусали ей ноги. Пострадавшей помогла прохожая, которая палкой отогнала агрессивных животных.

«Прокуратура Кировского района проверит соблюдение требований законодательства на предмет организации и осуществления своевременного отлова безнадзорных животных», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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