В Пионерском районе на девушку напала стая безнадзорных собак

В Пионерском районе Екатеринбурга вблизи детского сада №550 на девушку напала стая безнадзорных собак.з
Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, собаки порвали девушке одежду и покусали ей ноги. Пострадавшей помогла прохожая, которая палкой отогнала агрессивных животных.
«Прокуратура Кировского района проверит соблюдение требований законодательства на предмет организации и осуществления своевременного отлова безнадзорных животных», – отметили в пресс-службе ведомства.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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