Уральский адвокат одержала победу в престижном конкурсе

Адвокат бюро Lawguard Елена Афанасьева стала обладателем премии «Деловой престиж» в номинации «Юридические, нотариальные, консалтинг и HR-услуги». Приз победительнице на церемонии в Уфе вручила глава минэкономразвития Челябинской области Наталья Лугачева.

Отметим, Елена Афанасьева, будучи единственным представителем

Свердловской области, вошла в топ-100 номинантов на федеральной премии. Победителей определяло жюри.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube