Тысячи медвежат приехали на выставку в Екатеринбург (ФОТО)

В Екатеринбурге прошла выставка «Мишка с куклою», где десятки мастеров, создающих игрушки, показывали свои лучшие работы. Кроме собственно плюшевых медвежат и кукол на выставке были представлены игрушки из папье-маше, ваты, дерева, стекла.

Выставка «Мишка с куклою» проходит один раз в год, в Екатеринбург традиционно приезжают мастера из разных регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Иваново, Ижевска, Челябинска, Миасса, Ревды, Новоуральска и Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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