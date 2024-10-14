Православные празднуют Покров Богородицы. Приметы дня

Сегодня православные христиане отмечают праздник – Покров Богородицы. Согласно верованию, при осаде христианского Константинополя Матерь Божья явилась молящимся о заступничестве и простерла свой головной платок над ними, после чего осаждающие отступили.

На Руси Покров считался мостом между осенью и зимой, и так как к этому времени сбор урожая уже обычно заканчивался, то начиналась и пора свадеб. И сейчас у православных считается добрым знаком заключать брак на Покров. Незамужние девушки в этот день спешат в храм, считается, кто первой поставит свечку в этот день, тот быстрее и выйдет замуж.

Также по погоде на Покров судили о будущей зиме. Гром на 14 октября означал короткую и сухую зиму, первый снег – морозную и суровую. На то же указывали листья, если они еще не опадали с дубов и берез, то ждали зимы холодной.

Екатеринбург, Елена Сычева

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